Polícia Militar intercepta droga que saiu de PE para Salvador

Dez quilos de maconha foram interceptados por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste, no final da noite de quinta-feira (9). A droga saiu de Pernambuco e tinha como destino a capital baiana.

Uma denúncia anônima alertou os PMs sobre o transporte de drogas, na BR-116. Equipes foram espalhadas em pontos específicos e, entre as cidades de Araci e Serrinha, o flagrante foi consumado.

No veículo modelo Grand Siena, placa PLS 2D77, os militares encontraram seis tabletes de maconha prensada, pesando o total de 10 kg. O condutor, preso em flagrante, informou que buscou os entorpecentes no município pernambucano de Ibó e entregaria o material ilícito no bairro de Paripe, em Salvador.

O traficante, a maconha e o veículo foram apresentados na Delegacia Territorial de Serrinha. “Agradecemos a população pela confiança. Continuem denunciando, pois estamos do mesmo lado e contra a criminalidade”, destacou o comandante da Cipe Nordeste, major Wellington Morais dos Santos