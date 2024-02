Polícia prende homem que já matou 10 pessoas

Um homem investigado por dez homicídios na região de Feira de Santana foi preso, nesta terça-feira (27), por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira) e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Sertão). Ele foi localizado em uma chácara, no povoado de Tanquinho.

Uma espingarda calibre 12, duas pistolas 380, um revólver 38, munições de diferentes calibres, porções de maconha e cocaína, dois carregadores de pistola, um punhal, cartuchos deflagrados, um par de algemas, uma balança, roupas camufladas usadas por integrantes de grupos criminosos, uma balaclava, a quantia de R$ 2.4 mil, quatro celulares e três chips foram apreendidos com o suspeito.

Autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, o homem vai passar por exames de lesões corporais. O material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde as armas serão submetidas ao exame pericial de microcomparação balística para saber se há ligação com os homicídios nos quais o flagranteado é investigado.

Policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e do Cati/Depin participaram da operação. O homem está custodiado no Complexo de Delegacias do Sobradinho, à disposição do Poder Judiciário