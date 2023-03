Polícia Rodoviária manifesta pesar por morte de agente

A Polícia Rodoviária Federal encaminhou nota em que registra pesar pela morte da agente Sara Praxedes dos Santos, aos 41 anos. Ela fazia parte da corporação há dez anos, tendo iniciado a carreira na Superintendência e na 1ª Delegacia da PRF, no Rio de Janeiro.

A transferência para a 5ª Delegacia da PRF na Bahia, com sede em Itabuna, ocorreu em março de 2022.

Colegas a definem como “fervorosa, comprometida, íntegra, tranquila” e que deixará muitas saudades.

Segundo a PRF, o local e horário do velório e enterro ainda serão definidos.

Sara foi vítima de acidente no dia 07 de março, envolvendo um caminhão-baú, um automóvel e um ônibus. Chegou a sr internada no Hospital Costa do Cacau, mas não resistiu às complicações enfrentadas.