Polícia segue à procura de fazendeiro sequestrado em Aurelino Leal

A família do fazendeiro João Coutinho, de 64 anos, segue na expectativa de qualquer contato desde que sequestradores o levaram da fazenda Jardineira, às margens da BR-101, em Aurelino Leal. De acordo com a Polícia Civil, ele foi levado por volta das 10h30min da manhã de domingo, quando estava acompanhado de dois funcionários naquela propriedade.

Primeiro, levaram os três para a residência do caseiro da fazenda, agrediram os trabalhadores, os deixaram algemados e seguiram com o agropecuarista algemado, no próprio carro dele. Deixaram, inclusive, um celular, adiantando que manteriam contato para pedir um resgate.

João Coutinho mora em Ubaitaba, onde tem uma loja de materiais de construção. O carro dele foi abandonado em Jaguaquara, no sudoeste, cidade próxima a Jequié. Até a publicação desta matéria, não foram divulgadas informações sobre a localização da vítima.

Agentes seguem com investigação desde domingo, para elucidar o caso. Qualquer denúncia, sempre anônima, pode ser feita pelo número 181.