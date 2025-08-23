Polícia tem pista esclarecer assassinato das três mulheres 

Três indivíduos estão sendo investigados pela polícia como possíveis responsáveis pelo assassinato de três mulheres na praia em Ilhéus. A informação foi divulgada pela TV Bahia, que designou o repórter Mauro Anchieta para acompanhar de perto o andamento das investigações.

Conforme a matéria exibida no BATV neste sábado, os suspeitos seriam andarilhos usuários de drogas, supostamente escondidos na área de mata onde os corpos foram descobertos. No entanto, a polícia está explorando outras linhas de apuração.

As vítimas, Alexsandra Suzart, Maria Helena do Nascimento Bastos e sua filha Mariana, foram brutalmente assassinadas com facadas após saírem para uma caminhada na praia dos Milionários. O crime, que ocorreu no dia 15 deste mês, continua sendo um grande desafio para as autoridades locais.