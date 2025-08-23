Polícia tem pista esclarecer assassinato das três mulheres 


As informações, no entanto, são mantidas em sigilo pelos investigadores

Por /

Três indivíduos estão sendo investigados pela polícia como possíveis responsáveis pelo assassinato de três mulheres na praia em Ilhéus. A informação foi divulgada pela TV Bahia, que designou o repórter Mauro Anchieta para acompanhar de perto o andamento das investigações.

Conforme a matéria exibida no BATV neste sábado, os suspeitos seriam andarilhos usuários de drogas, supostamente escondidos na área de mata onde os corpos foram descobertos. No entanto, a polícia está explorando outras linhas de apuração.

As vítimas, Alexsandra Suzart, Maria Helena do Nascimento Bastos e sua filha Mariana, foram brutalmente assassinadas com facadas após saírem para uma caminhada na praia dos Milionários. O crime, que ocorreu no dia 15 deste mês, continua sendo um grande desafio para as autoridades locais.




Notícias Relacionadas

Capítulo final da história do homem que “morreu” em Itabuna
Prefeitura de Itabuna realizará ajustes de horários no transporte coletivo nos finais de semana
Biosanear testa novo sistema para melhorar coleta de resíduos em Itabuna
Itabuna recebe primeiro Mutirão Pop Rua Jud
Itabuna chama candidatos aprovados em concurso
Morte das três mulheres segue em mistério
Mistério envolve o desaparecimento de três mulheres em Ilhéus
CIMA debate em Camacan gestão de resíduos sólidos e fim dos lixões

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *