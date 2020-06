Policiais localizam drogas armazenadas no interior

Cocaína, crack, maconha, êxtase, além de várias munições de arma de fogo e material para confecção de entorpecentes foram apreendidos, na tarde de terça-feira (16), por equipes da Delegacia Territorial (DT), da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado.

O material estava armazenado em um local, que era utilizado por integrantes de uma quadrilha envolvida com tráfico e homicídios. As drogas e munições devem ser enviadas à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

De acordo com as equipes envolvidas na operação, as investigações irão continuar com o intuito de localizar mais material, além de prender o grupo criminoso.

Fonte: Ascom / Polícia Civil