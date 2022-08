Policiais militares localizam jovem desaparecido em Itabuna

Uma guarnição da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) localizou, na noite de sábado (6), um homem de 23 anos, natural de Itabuna, que estava desaparecido há algumas horas.

Os militares realizavam patrulhamento na BA-262 quando tomaram conhecimento a respeito do desaparecimento do jovem , que é portador de necessidades especiais, havia fugido, pela manhã, da residência dele, onde mora com a mãe em Itabuna e possivelmente seguia em direção a Ibicaraí.

Ao passarem pelo Km 152 da rodovia, os PMs avistaram um indivíduo cujas características físicas e vestimentas correspondiam àquelas informadas. Ao abordarem o homem, os policiais constataram que se tratava do jovem desaparecido e relatou à guarnição estar a caminho de Vitória da Conquista.

Os militares conseguiram manter contato com os familiares do rapaz, sendo que outra guarnição da unidade trouxe a mãe do jovem para o posto rodoviário de Firmino Alves, onde ocorreu o reencontro que emocionou a todos.