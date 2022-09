Policial militar assassinado depois de se envolver em briga

De acordo com informações do G1, um policial militar foi morto com vários tiros, após agredir com socos um homem no bairro Rua Nova, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, na noite de domingo (11). A discussão entre ele e o suspeito de disparar aconteceu na Travessa Osvaldo Requião.

PM foi identificado como Marcos Douglas de Oliveira Evans Júnior. O homem que cometeu o crime ainda não foi identificado, assim como o que motivou a discussão entre ele o policial. Marcos Douglas chegou a ser socorrido para a Policlínica da Rua Nova, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo o G1, ele morava em Feira de Santana e era lotado na 90ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) em Riachão do Jacuípe. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, que busca o suspeito do crime.