Policial Rodoviária Federal entre feridos em acidente na Ilhéus/Itabuna

A colisão entre um caminhão-baú, um automóvel e um ônibus, na manhã desta terça-feira (7), deixou ferida uma policial rodoviária federal e provocou congestionamento na Rodovia Ilhéus-Itabuna. A vítima, cuja identidade não foi divulgada até o momento, foi encaminhada para o Hospital Regional Costa do Cacau.

“Toda a equipe está engajada no atendimento, uns colegas no local, outros no hospital costa do Cacau”, informou um agente da PRF ao Diário Bahia, via WhatsApp.

A policial, que dirigia o carro pequeno, ficou presa às ferragens e foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, com fratura na perna e no tornozelo. O veículo ficou destruído.

Já o caminhão-baú saiu da pista e caiu no matagal, à beira da rodovia. Quanto ao ônibus, foi atingido na lateral, no lado do motorista, que não se feriu.

O acidente teria acontecido quando um dos motoristas forçou ultrapassagem ao trafegar próximo ao Assentamento Frei Vantuy e antigo posto da Polícia Rodoviária Federal, no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus.