Polícias Militar e Civil alcançam redução de 52% dos roubos a ônibus no mês de outubro

O trabalho conjunto das polícias Militar e Civil resultou na redução de 52% dos roubos a ônibus na capital baiana, no mês de outubro. Em números absolutos foram registrados 45 casos este ano, contra 94 ocorrências em 2021.

O balanço corresponde ao período de 1 a 31 de outubro de 2022, comparando com o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, as ocorrências de roubos a ônibus apresentam diminuição de 34%.

O Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) da Polícia Civil autuou, no mês de outubro, 19 assaltantes. Em parceria com a Operação Gêmeos da Polícia Militar foram recuperados 40 celulares.

Durante as operações foram localizados também um veículo modelo Corsa e apreendidos munições e balanças para comércio de entorpecentes.