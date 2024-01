Policlínica em Ilhéus: um mês de funcionamento e mais de 4600 atendimentos oferecidos 

Inaugurada em 11 de dezembro de 2023, a 26ª Policlínica Regional de Saúde, localizada em Ilhéus, celebra um mês de funcionamento apresentando um balanço positivo. Com um investimento de R$ 37,8 milhões pelo Governo do Estado, a unidade já contabilizou a oferta de mais de 4600 atendimentos, entre consultas especializadas, pequenos procedimentos cirúrgicos e exames de média e alta complexidade.

A dona de casa Almenia Lira, moradora de Coaraci, expressou sua satisfação após realizar uma ressonância na policlínica: “fiquei encantada com o serviço, fui muito bem atendida. É um diferencial para a nossa região. Ter um serviço de saúde como esse, gratuito e de qualidade, faz com que eu me sinta em um hospital particular. Os profissionais são incríveis, o que torna a experiência ainda mais especial”.

Para facilitar o acesso da população, especialmente daqueles que residem nos dez municípios integrantes dos consórcios de saúde de cada região, o Governo disponibilizou 12 veículos gratuitos, entre ônibus e micro-ônibus, para o transporte de pacientes. Esses veículos percorrem rotas específicas, garantindo que os cidadãos possam chegar à policlínica de maneira prática e segura.

O profissional autônomo Derival Lacerda, ao utilizar o micro-ônibus disponibilizado, destacou a praticidade: “a viagem foi rápida e confortável. É excelente ter esses veículos buscando a gente em casa e levando até a policlínica. Facilita muito”.

Especialidades

A policlínica oferece consultas especializadas em diversas áreas da saúde, incluindo angiologia, cardiologia, neurologia, dermatologia e ginecologia. Além disso, a unidade conta com atendimento não médico, como farmácia clínica, enfermagem, psicólogo e nutricionista, além de uma ampla lista de exames e procedimentos.

Julieta Martins, coordenadora da policlínica, ressaltou o compromisso da equipe em oferecer o melhor serviço possível para salvar vidas: “estamos empenhados em proporcionar atendimento de qualidade, com profissionais capacitados e estrutura moderna. Acreditamos que, ao oferecer serviços de saúde de excelência, contribuímos para o bem-estar da comunidade e para a promoção da vida”.

As 26 Policlínicas Regionais de Saúde na Bahia atendem a mais de 13,9 milhões de habitantes, representando 97% da população baiana. Desde novembro de 2017, quando a primeira policlínica foi inaugurada, já foram realizados 5,3 milhões de exames e consultas, beneficiando a população de 408 municípios baianos. O agendamento prévio, realizado pelas secretarias de Saúde dos municípios consorciados, garante o funcionamento eficiente dessas unidades. (Repórter: Tácio Santos/GOVBA)