Policlínica Municipal Dois de Julho amplia serviços especializados de saúde em Itabuna

O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, disse que a ampliação dos serviços especializados da Policlínica Dois de Julho é fundamental para o atendimento à saúde por representar a complementaridade da atenção básica. O titular da Sesab participou da cerimônia de entrega à população na manhã de quarta-feira (28), de um novo endereço da unidade da Secretaria Municipal de Saúde no âmbito dos festejos do Dia da Cidade.

Vilas Boas destacou os investimentos do Governo do Estado na saúde da Bahia, em especial, as mais de 20 Policlínicas Regionais, inauguradas por todo o estado. “As Policlínicas são equipamento fundamental para a conexão entre a atenção básica e hospitalar. Esse equipamento, que Itabuna inaugura, vem para complementar o que é oferecido pela Policlínica Regional de Saúde que o governo estadual inaugurou em consórcio com os municípios aqui em Itabuna”, afirmou.

Para o secretário, a estratégia da implantação pelo governo do prefeito Augusto Castro do Hospital Dia (Day Hospital) é uma das mais inteligentes com a implantação de procedimentos ambulatoriais e de baixa complexidade. Neste aspecto, a secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, também enfatizou os benefícios do Day Hospital para a saúde pública do município.

“Agora vamos funcionar como Day Hospital, que nada mais é uma estrutura montada, com centro cirúrgico, para cirurgias de pequeno e médio porte, com sedação e anestesia local. Esse vai ser um avanço para desafogar o Centro Cirúrgico do Hospital de Base. Em muitos casos, os pacientes tinham que ir até Salvador. Além disso, vamos retornar com a cirurgia de Otorrinolaringologia no município”, destacou Lívia.

Investimentos

No ato inaugural, o prefeito Augusto Castro frisou que a inauguração de espaço mais confortável para a Policlínica Municipal Dois de Julho reflete o compromisso de sua gestão com a saúde pública do município. “Tenho certeza que esse lugar vai fazer muito mais pelos pacientes de Itabuna e dos 22 municípios pactuados da microrregião e que são aqui assistidos” declarou. O prefeito realçou que a população agora está tendo resposta direta aos investimentos da Prefeitura.

A gerente da Policlínica, Ana Lúcia Oliveira, também enfatizou a questão da comodidade que será possibilitada ao paciente pelo Day Hospital. “Ele poderá vir à unidade e ter um atendimento mais personalizado, reduzindo riscos das taxas de infecção hospitalar, pois não ficará ligado a pacientes com outras patologias e poderá se recuperar em casa com toda a orientação e cuidados”, informou.

Ao todo, mais de 15 especialidades médicas atenderão à população na Policlínica Municipal 2 de Julho/ Day Hospital: Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Hematologia, Pneumologia, Proctologia e Otorrinolaringologia. Além de exames, procedimentos médicos e serviços como pequenas cirurgias, eletrocardiograma, polissonografia, espirometria, dentre outros, serão fornecidos aos pacientes.

Haverá ampliação dos serviços já ofertados, a exemplo da Gastroenterologia e da Endocrinologia infantil e nos novos serviços, como eletroencefalograma. O Hospital Dia é um sistema semelhante ao de um hospital, mas que executa procedimentos de curta permanência de internação, a exemplo das pequenas cirurgias urológicas, otorrinolaringológicas e dermatológicas com a mesma segurança, mas com redução de custos e melhores resultados ao paciente.

O imóvel tem uma ampla estrutura física, salas para 10 consultórios, exames e cirurgias e outros procedimentos clínicos, além de sala de espera, recepção, banheiros e uma cantina na área externa.

Entre janeiro e abril deste ano, foram atendidos 13.855 pacientes em algumas dessas especialidades. Com a ampliação dos serviços, a tendência é aumentar o atendimento e superar a marca de 33 mil atendimentos correspondentes a todo o ano passado.

Agendamento

A Policlínica atenderá com data e hora previamente agendada. O paciente precisa passar antes por um médico clínico geral na unidade de saúde do seu bairro que o encaminhará àquela unidade especializada. A nova instalação da Policlínica Municipal 2 de Julho fica localizada na Avenida Aziz Maron, 129, bairro Góes Calmon e que já retorna suas atividades nesta quinta-feira (29).

No evento, estiveram presentes o deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA), vice-prefeito Enderson Guinho, secretários e diretores de órgãos municipais e demais membros da equipe técnica da Policlínica, vereadores, servidores da saúde e convidados.