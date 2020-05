Ponte de Ilhéus está pronta para ser inaugurada

Por Valdenor Ferreira

Já se pode dizer que está pronta a ponte estaiada construída pelo governo do estado para resolver a deficiência no trânsito entre o centro de Ilhéus e a zona sul da cidade. Mas, quanto à inauguração, ainda não há data definida, pois certamente a prioridade agora é a guerra contra o Coronavírus, que tem mudado a rotina dos baianos.

Há alguns dias, as pistas de acesso á ponte pelo lado da avenida Soares Lopes, 2 de Julho e praia do Cristo foram concluídas. Agora, estão na fase final as obras do acesso sul. Inclusive, os trabalhadores não pararam nem mesmo no feriado desta sexta-feira para que o projeto de sinalização fique logo pronto.

A sinalização vertical, já concluída, mostra que o limite de velocidade em todas as vias varia de 40 a 60 quilômetros por hora. Tudo porque há em todo o trecho vários pontos de pedestres, além de ciclovia que contribuirão com a mobilidade urbana no local. Sobre a sinalização horizontal, faltam apenas pequenos detalhes. Portanto, não é exagero dizer que Ilhéus já tem o seu novo Cartão Postal.