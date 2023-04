Ponte de Ilhéus será interditada neste domingo

Neste domingo (16), acontece mais uma edição do Circuito Sesc de Corridas – Etapa Ilhéus. Por conta do evento, a Autarquia de Transporte e Trânsito (Sutram) montou um esquema especial, com interdição temporária do acesso à Ponte Jorge Amado, das 5h às 9h30, no sentido Centro-Zona Sul, trecho da Catedral ao retorno do Hotel Opaba. O sentido Sul-Norte não sofrerá interdição.

Conforme a Sutram, o objetivo é evitar qualquer tipo de acidente e transtorno nas vias. O órgão informa que após o fim do circuito, o tráfego de veículos será liberado normalmente.

Os atletas percorrerão cinco quilômetros (para maiores de 14 anos), 10 quilômetros (para maiores de 18 anos), além de uma caminhada de três quilômetros para todas as idades, com largada às 7h, do estacionamento do Centro de Convenções, na Avenida Soares Lopes