Ponto de Atendimento do Sebrae em Itabuna tem novo endereço no Centro da cidade

O Ponto de Atendimento do Sebrae em Itabuna passa a atender em um novo endereço a partir desta segunda-feira (10). A nova localização está estrategicamente situada na Avenida Comendador Firmino Alves, 260, no centro da cidade, ao lado do Laboratório LIDI.

Com o intuito de proporcionar uma experiência ainda mais positiva e funcional para os empreendedores locais, o Sebrae em Itabuna decidiu realocar seu Ponto de Atendimento para um espaço moderno e acessível. A nova sede oferece maior comodidade aos empresários, com instalações amplas e adequadas para receber e atender às demandas de quem busca auxílio para seus negócios.

Para obter informações adicionais ou agendar atendimento, os interessados ​​podem entrar em contato pelo telefone 73 99974-2262. A equipe do Sebrae está pronta para auxiliar e orientar os empreendedores locais em suas jornadas empresariais, fornecer suporte técnico, capacitações e acesso a recursos indispensáveis ​​ao sucesso dos negócios.