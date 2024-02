Ponto facultativo em Itabuna na segunda-feira

Por meio do Decreto nº 15.696 publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município desta sexta-feira, dia 9, a Prefeitura de Itabuna instituiu Ponto Facultativo nos órgãos e setores da Administração Pública Municipal centralizada, descentralizada e fundacional bem como na Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) na segunda-feira dia 12 e de 8 às 12 horas de Quarta-Feira de Cinzas, dia 14, quando os serviços administrativos voltarão à normalidade.

Excetua-se do disposto no Decreto, órgãos e setores cujos serviços, considerados essenciais, não podem sofrer interrupção, a exemplo da UPA 24 Horas, no Monte Cristo, SAMU-192 e Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.