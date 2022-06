Ponto facultativo nesta quinta-feira, véspera do São João, na Prefeitura de Itabuna

A Prefeitura de Itabuna não terá expediente nos órgãos e setores da Administração Pública Municipal Centralizada, Descentralizada e Fundacional nesta quinta-feira, dia 23, véspera do São João. O prefeito Augusto Castro decretou “Ponto Facultativo” por meio do Decreto Municipal nº 14.993 publicado na edição eletrônica nº 2.507, do Diário Oficial do Município, de hoje.

O Decreto não se aplica à UPA-24 Horas, SAMU-192 e Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, que funcionarão regularmente. O disposto no artigo anterior não se aplica aos órgãos e setores administrativos municipais, cujos serviços prestados, considerados essenciais, não podem sofrer interrupção.

Todos os serviços da Administração Municipal retornam na segunda-feira, dia 27.