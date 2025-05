Ponto facultativo nesta sexta em Itabuna

Prefeitura de Itabuna decretou “Ponto Facultativo” nesta sexta-feira, dia 2 de maio, nos órgãos públicos da Administração Centralizada, Descentralizada e Fundacional, de acordo com o Decreto nº 16,450 publicado na edição eletrônica de hoje, dia 30 de abril, do Diário Oficial do Município. Excetuam-se, órgãos e setores administrativos municipais cujos serviços são considerados essenciais e não podem sofrer interrupção.

Não será aplicado “Ponto Facultativo” à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas), no Monte Cristo, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192) e Novo Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.