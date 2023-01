Por aclamação, Jadson Albano é eleito presidente da Amurc

Prefeitos associados à Amurc elegeram, por aclamação, o prefeito de Coaraci, Jadson Albano (PP), para a presidência da Amurc nesta segunda-feira, 30. Ele sucederá o prefeito de Buerarema, Vinícius Ibrann. O momento foi de aprovação das contas anuais e eleição da Diretoria Executiva, dos Conselhos Consultivo e Fiscal para o biênio 2023-2024.

Em seu discurso de posse, Jadson reforçou o papel da Amurc, como uma associação brilhante, unida e que luta pelos objetivos em favor do municipalismo. “Minha luta é pelos prefeitos. Aprendi que o companheirismo é o que dá resultado para as melhorias, para a população. Minha defesa é por avançar e minimizar as tantas dificuldades que enfrentamos. É necessário construir pontes e essa é a minha meta”.

O prefeito Vinícius agradeceu os demais gestores e colaboradores da Amurc pela passagem na entidade, desejou à nova diretoria muito sucesso e defendeu o diálogo com todos os prefeitos de forma apartidária. “A Amurc é um instrumento fantástico para fazer chegar as políticas públicas para a região, visando o fortalecimento regional”, concluiu o prefeito, que ainda agradeceu os consórcios intermunicipais que fazem parte da Amurc.

Objetivos compartilhados



O vice-presidente da UPB, prefeito de Belo Campo, José Henrique, “Quinho”, participou da eleição da Amurc, parabenizou o ex-presidente Vinícius pela atuação em Brasília e reforçou que a entidade continuará junto à nova diretoria, presidida agora pelo prefeito Jadson, na defesa das principais pautas municipalistas. Entre elas, o Novo Pacto Federativo.

“Esse é o momento do municipalismo baiano e brasileiro. Nós temos um momento ímpar, tendo em vista que o Governo Federal tem se mostrado atento às questões municipalistas, entre elas o Novo Pacto Federativo. Durante o encontro com o ministro Rui Costa, disse que se ele viabilizar, junto ao presidente da República, o novo pacto federativo, definitivamente será um momento novo na história do municipalismo brasileiro, e ele se mostrou muito sensível”, declarou Quinho.