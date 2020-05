Por causa do Coronavírus, faculdade tem formatura em ‘drive thru’

Em tempos de pandemia por conta do novo Coronavírus (Covid-19) e, consequentemente, de isolamento social, a expectativa dos estudantes que aguardavam a solenidade de colação de grau e a festa tiveram que ser adiadas. Porém, para os concluintes 2019.2 da Faculdade UniFTC de Itabuna o certificado de conclusão superior está garantido. A instituição decidiu realizar colações de grau individuais no método “drive thru”, ou seja, de dentro do carro.

A iniciativa, que vem sendo adotada por diversas IES em várias regiões do País, começou no último dia 7 e teve sequência na quinta-feira (14) no Campus 1 da Faculdade, com a colação de grau para os concluintes dos cursos da área de Exatas (Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Sistemas de Informação) e da Saúde (Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia). Para participar do rito, além de estar de dentro do carro, o graduando deve cumprir algumas regras de segurança para evitar o risco de transmissão da Covid-19, como utilizar máscara facial e portar sua própria caneta esferográfica para assinatura da Ata.

Primeiros formandos

Para a formanda de Nutrição Gilnara Silva de Oliveira, a solução encontrada pela UniFTC foi muito boa para os graduandos, evitando o risco de perder oportunidades de emprego, por falta do certificado de conclusão ou diploma. “Eu, por exemplo, que já estou com emprego previsto vou poder dar entrada no meu CRN e atuar na mesma área que estou me graduando agora”, frisou. Nos dois primeiros dias de colação de grau no método ‘drive thru’, 64 formandos compareceram para o ato.

Já o graduando de Fisioterapia Uanderson da Silva Santos falou da expectativa de poder ter acesso ao certificado como algo que estava inquietando os formandos. “Estávamos sem saber como e quando poderíamos colar grau. Esta fórmula adotada pela Faculdade foi muito importante porque, ao adiantar este processo, nos deixa mais tranquilos e seguros para futuras oportunidades no mercado de trabalho”, argumentou o formando.

Segurança e cronograma

A assessora acadêmica da UniFTC de Itabuna, professora Ana Lúcia Bomfim Lima, ressalta que todas as normas de segurança estão sendo adotadas por parte do reduzido número de colaboradores envolvidos na ação, a exemplo de utilização de máscaras, protetores faciais, luvas e álcool em gel.

Ela destaca que a medida foi adotada tendo em vista a expressiva demanda registrada pelos graduandos, desde que o distanciamento social foi determinado por gestores públicos, organizações e autoridades de saúde. De acordo com o cronograma da Secretaria Acadêmica, na próxima quinta-feira (21), a colação de grau ‘drive thru’ será para os graduandos da área de Ciências Humanas (Administração e Direito).