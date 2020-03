Por estar inelegível, Fernando Gomes pode ter mandato extinto

O mandato do prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, está por um fio, pois pode ser extinto a qualquer momento em função dos problemas jurídicos que lhe têm tirado o sono. Caso isso aconteça, a cadeira dele no Centro Administrativo será ocupada por Fernando Vita, o vice.

A possível perda do mandato do prefeito itabunense está relacionada a uma recente decisão judicial que o tornou inelegível – perdeu os direitos políticos – por improbidade administrativa. Fernando teria feito contratações irregulares de colaboradores para a Zona Azul. Por isso, foi alvo de uma Ação Civil Pública.

Com base na inelegibilidade, cuja sentença foi transitada em julgado (não cabe mais recurso), o diretório local do PDT entrou com uma representação na Justiça Eleitoral com pedido de extinção do mandato do prefeito. Hoje, 3, surgiu o primeiro resultado desse pedido. Foi quando a juíza Carla Rodrigues de Araújo, da 28ª Zona Eleitoral, se pronunciou sobre o assunto.

Em despacho, segundo a advogada do PDT, Priscila Pitanga, a magistrada pediu informações aos cartórios onde Fernando Gomes foi diplomado e onde ele efetuou o registro de sua candidatura a prefeito. Como o processo andou, Priscila Pitanga acha que Fernando vai mesmo perder o mandato.

Ao Diário Bahia, ela justificou sua expectativa: “Estando com os direitos políticos suspensos, ele [Fernando Gomes] não pode ter a manutenção desse mandato; seria inelegibilidade superveniente”.

Enquanto isso, o prefeito, que é pré-candidato à reeleição, continua visitando ruas e bairros de Itabuna em busca de um relacionamento mais próximo com os moradores.

Porém, sempre ao seu lado, Son Gomes, sobrinho e Secretário de Administração do município, procura ser simpático por onde anda. Não é segredo para ninguém que ele é o plano B do projeto político do tio. Pode, portanto, virar prefeiturável.

Quanto ao PDT, o partido é liderado em Itabuna pelo médico Antônio Mangabeira, segundo colocado na eleição passada. No momento, ele é um dos principais adversários de Fernando Gomes na política local.