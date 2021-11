Por onde anda a sua atenção?

O celular, a internet e as Redes Sociais são ferramentas facilitadoras do nosso dia a dia, não é mesmo, meu amado leitor? Utilizamos para o nosso trabalho, para a nossa comunicação, para nos aproximar das pessoas, para adquirir conhecimento; o uso do celular faz parte de nossas vidas, otimizando nosso tempo. Oi? Será mesmo?

Estamos presos aos nossos celulares, às Redes Sociais, ao conteúdo que nos é exposto 25 horas por dia, 7 dias por semana. Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail, Tiktok… diversos canais nos inundando de informação que, convenhamos, em sua maioria esmagadora, não serve para nada.

Ficamos subindo os feeds de forma automática, sem nos darmos conta da vida que está passando da nossa atenção, que está sendo desperdiçada.

E, por falar em atenção, você notou se a sua capacidade de concentração diminuiu? Sua memória está pregando peças em você com mais frequência? A nossa falta de atenção ao que realmente merece a nossa atenção pode gerar falhas de memória e até mesmo depressão e ansiedade. O negócio é sério, meu amado ser que lê estas linhas aí do outro lado!

A nossa cabeça também precisa de faxina. A gente precisa organizar as coisas, retirar os excessos e as sujeiras para que a nossa cabeça fique em ordem. Não podemos dar a tudo que nos rodeia a mesma atenção e importância, senão nossa cabeça vira uma verdadeira zona. A atenção é a forma de organizar e catalogar o que a gente guarda e o que a gente descarta.

Agora eu te pergunto, meu amado leitor, quanto tempo por dia você acha que passa ao celular? Acessando conteúdos inúteis nas Redes Sociais? Estamos viciados, anestesiados, imersos nessa realidade; e somente uma mudança em nossa rotina é capaz de nos trazer resultados diferentes.

Vou deixar aqui, nesta coluna de hoje, um exercício prático para você: a partir de agora, estabeleça um horário do seu dia para que todos os dias você esteja proibido de usar o celular. Este período deve ser de, no mínimo, uma hora, durante toda esta semana e a próxima. Utilize esse tempo para adiantar o trabalho que ficou acumulado enquanto você se dispersava nos grupos de WhatsApp, ler um bom livro, assistir a um bom filme que traga uma reflexão, ficar com as pessoas que você ama com tempo de qualidade.

Mantenha isso por, pelo menos, 15 dias e observe como está a sua atenção no trabalho, nos estudos e nas suas relações pessoais.

Não se descuide!

A nossa cabeça precisa dessa faxina!