Porto Seguro: Auge do MTB mundial, Brasil Ride chega a sua 14ª edição

Entre os dias 19 e 26 de outubro, o cenário baiano do distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro; e Guaratinga receberão novos sons e o colorido de bikes e ciclistas que participam da maior mountain bike stage race premium do Mundo: a Brasil Ride, que chega a sua 14º edição. A competição, que durante uma semana, transcende 600km e 12.000m de altimetria acumulada, entre trechos de cidades e vilarejos, trilhas, asfalto, matas, terrenos íngremes, areia, barro e dois Parques Nacionais, delineia os caminhos dessa prova, que é comparada ao Giro d’Itália, por sua qualidade técnica e estrutural.

A largada acontecerá na paradisíaca Arraial d’Ajuda, banhado pelas águas quentes e cristalinas do mar do vilarejo e as suas multicoloridas falésias. Já em Guaratinga, a Mata Atlântica surpreende tanto quanto as montanhas que recobrem a paisagem em meio à beleza selvagem. Nessa experiência, os competidores ainda terão a oportunidade de vivenciar a natureza quase intocada na travessia de dois parques nacionais: o Parque Nacional Alto do Cariri, divisa entre a Bahia e Minas Gerais; e Parque Nacional do Pau Brasil, que desde o ano passado faz parte do roteiro – um feito inédito no esporte e que conta com a parceria com o ICMBio.

Competidores

Ao todo, o evento receberá competidores de 24 países e 229 cidades. São mais de 500 mestres do pedal, entre o mais jovem, um brasileiro de 19 anos e o mais experiente, um belga com 69 anos, que se dividem nas diversas categorias.

No entanto, seja no Solo Elite, Open, Feminina, Mista, Master, Grandmaster, Super Grandmaster, Guarini, Nelore, Iron Rider Ou Trio Corporativo, os desafios são os mesmos: desbravar as belezas da região da Costa do Descobrimento, no Sul da Bahia, enquanto enfrentam os mais diversos obstáculos, que misturam subidas técnicas, pedra, lama, travessia de rios, down hills e single tracks e colocam à prova suas qualidades técnicas e habilidades no pedal.

Etapas

A competição é dividida em etapas, totalizando 7, com um total de 600km de distância e 12.000m de altimetria acumulada, que acontecem entre Arraial d’Ajuda e Guaratinga. No distrito de Porto Seguro, as provas têm início e fim, na Arena Brasil Ride Bahia, no Uíki, na Praia do Parracho. Já em Guaratinga, é na Vila Brasil Ride que tudo acontece. Inclusive é lá, no acampamento, a experiência mais surreal da competição. E não é somente pela subida das Sete Voltas, a Etapa Rainha ou a travessia pelo Parque Alto Cariri, e sim pela proximidade dos atletas, que dividem o mesmo espaço, em barracas confortáveis sob o lindo céu estrelado e sob a proteção da Pedra do Oratório.

A vivência da Brasil Ride tem início já no dia 19 de outubro, dia que antecede a prova, quando os competidores se apresentam na Arena Brasil Ride Bahia, para receber os kits que os acompanharão até o fim da jornada, que se inicia às 7h do dia 20 e segue até o dia 26, ao cruzar a linha de chegada. Nesse dia também é o de reencontros e de conhecer – e reconhecer – a magia de estar em uma das maiores competições de MTB do Mundo.

A primeira etapa será disputada dentro de Arraial, enquanto a segunda é marcada pelo deslocamento entre as duas sedes da competição, o primeiro grande desafio ao transpor os 130km que separam Arraial e Guaratinga. A terceira e quarta etapa acontecerão no entorno da Vila Brasil Ride, em Guaratinga. A quinta etapa, é a volta a Arraial d’Ajuda, com direito a um delicioso banho de mar. Já a sexta e sétima etapa acontecem no vilarejo, distrito de Porto Seguro.

No último dia de competição, o sentimento seja para anônimos ou conhecidos parece ser o mesmo: alegria, choro e redenção. Além de sagrar o vencedor e os finishers –, mais de 1,5 mil competidores amadores participam da Maratona dos Descobrimentos, uma prova que sempre traz destaques do ciclismo amador e que também impacta a vida de muitos pequenos da Categoria Tour, quem sonham um dia se tornar um profissional.

Os competidores chegam cedo para garantir seus lugares e conhecer os grandes nomes da elite do MTB. Na torcida, o que não falta é empolgação, e esse carinho da plateia é o que inspira a força de cada competidor para cruzar a linha de chegada e à Brasil Ride a trazer esse importante evento, que une tantos herois sobre duas rodas.

Elite

A elite do esporte promete emocionar com uma disputa acirrada e grandes nomes. Com a aposentadoria de Henrique Avancini, os atletas Gustavo Xavier e Lucas Kaufmann somando com a estreia de Jose Gabriel, Nicolas Machado, fazem a frente brasileira, ante o português Thiago Ferreira, vencedor da Brasil Ride 2023, e que busca o pentacampeonato como o holandês Hans Becking que também já foi companheiro dele, na dupla elite em 2019. Outro atleta que fez dobradinha com os dois foi o português José Dias, que volta para tentar o mais alto lugar do pódio da Brasil Ride.

Também se juntam à disputa do Solo Masculino os brasileiros Ricardo Pscheidt, Leandro Donizette, Raphael Catalão e outros atletas da elite internacional como Martin Vidaurre, Lorenzo Samparisi, Périkliss Ilias, Marek Bartunek, Milan Damek, Ignácio Gallo, Manuel Pliem, Lasse Reuss, Francisco Moreira, Pierre Billaud, Roger Ferrer, Woud Alleman, Enrique Morcillo, Niklas Sell, Theo Dupras e Ricardo Chiarini.

Já no feminino, a campeã do ano passado, a espanhola Tessa Kortekkas vem para disputar com a vice de 2023, a colombiana Monica Calderón. Representando o Brasil na prova teremos Paula Gallan, Luiza Souza, Lara Klein e Raíssa Nayalla, grandes promessas na competição. O grande destaque entre as mulheres está com a multicampeã russa Irina Kalentieva, que faz sua estreia nesta edição da prova.

Serviços

Para além da competição, o bem-estar dos atletas é algo imprescindível para a Brasil Ride e, para isso, tanto Arraial quanto Guaratinga recebem grandes estruturas. A Uíki, espaço para receber ciclistas e visitantes durante os dias da prova, conta com infraestrutura e atendimentos exclusivos. Já na Vila Brasil Ride todos os anos é construída uma verdadeira cidade em Guaratinga, em uma fazenda a 14 quilômetros do centro da cidade. Os aproximadamente 10 hectares abrigam 80 toneladas de equipamentos montados, que tem capacidade para receber cerca de 1.200 pessoas e servir 5.400 refeições de alto padrão.

O espaço ainda comporta dois tipos de acomodação em barracas, com colchão e lençol, para que os ciclistas tenham um bom descanso e se recuperem para a próxima etapa. Além disso, há o cuidado com cada participante com banheiros, com estruturas individuais e duchas quentes, um cardápio pensado para suprir as necessidades dos atletas e áreas de descanso, para quem passou um dia inteiro no selim.

Durante todo o percurso existem pontos de hidratação, pontos de água e dispersão, onde são oferecidos água, refrigerante, energético, bebida isotônica, frutas e carboidratos disponíveis gratuitamente. Além disso, uma equipe médica especializada em resgate em áreas remotas, caminhão base UTI, ambulâncias UTI 4×4, motos com paramédicos no percurso e posto médico nas arenas são equipados para atender eventuais emergências.

Expectativa

O fundador da Brasil Ride, Mario Roma, destaca a importância da competição e a expectativa para a prova. Ele afirma que a Brasil Ride Bahia é um encontro que reúne as principais marcas globais em seus segmentos e atletas de altíssimo nível, de todo o Brasil e do mundo.

“Para 2024, voltamos com o mesmo trajeto de 2022 da volta de Guaratinga, e, como em 2023, o público terá um momento especial, para ver seus ídolos além da descida da escadaria. Na 5ª etapa da prova (dia 25), a premiação dos vencedores será no largo da Igreja Nossa Senhora d’Ajuda. É uma forma de aproximar o público e também mostrar que a Brasil Ride é para todos – atletas ou espectadores. Isso inspira as pessoas a também se envolverem com o evento e com o esporte. A expectativa é de que a Brasil Ride continue crescendo e mostrando que ela é como nosso lema é ‘mais que uma prova, uma etapa em sua vida’. Estamos nos preparativos para que todos possam vivenciar os melhores 7 dias de suas vidas e ao cruzar a última linha de chegada, ter a certeza de querer voltar na próxima edição”, finaliza.

