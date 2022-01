Porto Seguro: Loja da economia solidária exibe diversidade de produtos da região

Com produção diversificada, os territórios da Costa do Descobrimento e Extremo Sul da Bahia são conhecidos principalmente pela vocação do artesanato. Mas, o que muitas pessoas não sabem é que a região possui um potencial e agrega o beneficiamento de outros produtos como alimentos e bebidas que variam desde biscoitos, doces e geleias a “tequila nordestina”, uma bebida feita com cachaça regional e especiarias.

Para ampliar a comercialização e contribuir com geração de renda aos grupos que atuam no setor, os empreendimentos contam com uma loja do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Costa do Descobrimento e Extremo Sul. O espaço funciona de segunda-feira a sábado, das 9 às 22h, na avenida Portugal, 224, Centro (Passarela do Álcool), em Porto Seguro.

Para o coordenador, Karkaju Pataxó, o local representa inclusão e geração de renda para famílias. “Por definição, a economia solidária, tende a diminuir a desigualdade social e é uma forma de economia colaborativa. Ter um espaço de comercialização na passarela do álcool, região mais popular da cidade, é muito importante porque nos mostra para a sociedade, para o público consumidor, para os turistas e contribui com o escoamento da produção. É um espaço de inclusão que promove geração de renda e, sobretudo, dignidade às famílias empreendedoras”, conclui.

O Cesol Costa do Descobrimento e Extremo Sul é gerido pela Associação Beneficente Josué de Castro (ABJC) e foi inaugurado em setembro de 2021 em Porto Seguro. O equipamento atende a grupos socioprodutivos dos dois territórios de identidade. O telefone é (73) 98870 1328.

Os Cesols

Os Cesols integram a política pública da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre) e promovem a sustentabilidade de empreendimentos econômicos solidários por meio da oferta de assistência técnica socioprodutiva, valorização do conhecimento e das potencialidades locais.

Com suporte do Cesol, grupos, associações e cooperativas podem alcançar autonomia e capacidade de autogestão com vistas a seu desenvolvimento e à consequente geração de renda às pessoas que fazem parte.

Fonte: Ascom Cesol Costa do Descobrimento e Extremo Sul