Posse de José Raimundo na Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda

O bacharel em Direito e auditor-fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento, José Raimundo Araújo, foi nomeado pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER). Ele é servidor público há três décadas.

Casado, pai de duas filhas, próximo de completar 60 anos, José Raimundo já ocupou o cargo de diretor do Departamento de Tributos da Prefeitura e foi vereador por dois mandatos consecutivos até meados do ano 2000. Atualmente, preside o Fórum Empresarial da Bahia, que reúne aproximadamente duas mil empresas no estado.

O ato de nomeação do novo secretário foi publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município desta quinta-feira, dia 5. O secretário José Raimundo Araújo substituirá o vereador Ricardo Xavier, que esteve à frente da SICER desde o início do mandato do prefeito Augusto Castro, que agradeceu sua cooperação e empenho.

O novo titular da SICER pretende desenvolver projetos que ampliem o ambiente de negócios, atraiam investimentos para Itabuna e gerem oportunidades de emprego, principalmente para a juventude egressa do ensino médio e universitário. Além disso, vai estabelecer diálogo com a classe empresarial e as instituições representativas do segmento econômico.

“Agradeço o reconhecimento do meu trabalho e que eu possa corresponder com a expectativa e a confiança do governo Augusto Castro”, concluiu.