Postos SAC no interior atendem aos sábados para serviços de RG e CNH

Postos SAC no interior do Estado passam a atender também aos sábados a partir de 19 de setembro. A ação contempla as unidades Barreiras, Conquista I, Conquista II, Feira I, Feira II, Ilhéus, Juazeiro e Santo Antônio de Jesus. O atendimento aos sábados está restrito a serviços de RG e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e deve ser feito, exclusivamente, por agendamento através do SAC Digital.

O atendimento é feito somente por hora marcada e os horários para agendamento já estão liberados no SAC Digital. Para ter acesso à plataforma de serviços do Estado, basta digitar o endereço www.sacdigital.ba.gov.br na internet ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS, seguindo o passo a passo para cadastro. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza site institucional do SAC e o call center: 0800 071 5353 ou 4020-5353.

Medidas de segurança – A Rede SAC reforça a necessidade dos cidadãos redobrarem a atenção aos cuidados recomendados pelo Governo do Estado e pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ao se dirigem ao SAC Móvel. Entre as medidas de segurança adotadas pela Rede SAC estão a disponibilização de dispensers com álcool em gel; reforço na higienização das dependências da carreta, bem como dos móveis; reorganização do espaço de espera para promover o distanciamento, e controle da quantidade de agendamentos, reduzindo o número de pessoas no ambiente, como determina o Decreto Estadual 19.529/20.

SAC Barreiras

Horário: 7h às 13h

Serviços: RG (emissão e entrega) e Detran (serviços de CNH e entrega)

SAC Feira I

Horário: 7h às 13h

Serviços: RG (emissão e entrega)

SAC Feira II

Horário: 7h às 13h

Serviços: RG (emissão e entrega)

SAC Ilhéus

Horário: 7h às 13h

Serviços: RG (emissão e entrega) e Detran (serviços de CNH e entrega)

SAC Juazeiro

Horário: 12h às 18h

Serviços: RG (emissão e entrega) e Detran (serviços de CNH e entrega)

SAC Santo Antônio de Jesus

Horário: 8h às 14h

Serviços: RG (emissão e entrega)

SAC Conquista I

Horário: 7h às 13h

Serviços: RG (emissão e entrega)

SAC Conquista II

Horário: 12h às 18h

Serviços: Detran (serviços de CNH e entrega)