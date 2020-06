Pousada em Prado aposta em pacotes promocionais para namorados

Incluir na bagagem uma dose extra de carinho é fundamental para quem segue rumo à romântica cidade de Prado, no litoral do extremo-sul baianos. Prepare-se para encontrar ruas onde o sossego reina e carros não circulam como nos grandes centros. Pela manhã, as caminhadas são regidas pela bela paisagem, sons do mar e brisa leve no rosto. Já à noite os passeios pelo Beco das Garrafas e dos charmosos restaurantes e vielas são indispensáveis – uma atração à parte.

Prado é um dos 10 destinos mais românticos do Nordeste brasileiro. A cidade é ainda o berço por onde tudo começou, afinal foi avistada por Pedro Alvares Cabral em embarcação náutica quando chegou em terra firme ao Brasil. A região ostenta importantíssimo valor florestal com o Monte Pascoal, com os seus 536 metros de altitude, além de trilhas e uma diversidade impressionante de flores, plantas e pássaros.

Há também nas redondezas o Arquipélago de Abrolhos, o primeiro Parque Nacional Marinho, título a ele dado pelo Governo Federal em 1983. O local recebe casais de todo o mundo para passeios de barco e mergulho com peixes em águas calmas e azuis, capaz de impressionar o seu verdadeiro amor.

Junho de recanto

Para aguentar todo o pique e deixar os dias mais especiais, a Pousada Casa de Maria (www.pousadacasademaria.com.br), recanto preferido por casais apaixonados. Afinal, além de não permitir a entrada de crianças, possui uma aconchegante estrutura, espaço para lazer, além de contato com a natureza.

E, neste mês de junho, a charmosa Pousada Casa de Maria oferece a campanha “Combinação Perfeita”, com vendas de pacotes românticos para serem utilizados até dezembro deste ano. Ademais, nas redes sociais da Casa de Maria, os casais terão ainda a oportunidade de fazer uma declaração inédita em templates exclusivos que o estabelecimento preparou para quem desejar fazer aquela surpresa e arrancar suspiros. Todas as mensagens serão publicadas no @pousadacasademaria.

À espera de turistas na temporada Jubartes

Recente pesquisa realizada pelo TRVL LAB, Laboratório de Inteligência de Negócios em Viagens, uma iniciativa do Panrotas, apontou o Nordeste como destino líder na preferência dos viajantes para o período pós-pandemia Coronavírus, o que já era esperado pois muitos irão adiar os planos de viagens internacionais e, no Brasil, as praias da região sempre foram locais muito desejados para visitas.

Todos os anos, de julho a novembro as Jubartes descem até a costa brasileira para acasalarem e terem seus filhotes nas nossas águas quentes. Conhecido como a porta de entrada da “Costa das Baleias”, o litoral de Prado é um dos principais pontos de observação de baleias do mundo e recebe muitos turistas ansiosos para ver o show das gigantes em alto mar.

Os passeios para observações das baleias são realizados pela empresa de receptivo Catavento Tour (www.cataventotour.com.br), parceira da pousada, incluindo a visita em Abrolhos, onde é possível caminhar no Arquipélago e praticar mergulhos, além de avistar as espécies de aves que lá habitam como Atobá, Andorinhas e Grazina.