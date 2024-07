Praça das Artes do aniversário de Itabuna neste domingo na Beira-Rio

O evento que reúne arte, cultura e gastronomia e tem atraído dezenas de visitantes, a Praça das Artes acontecerá neste domingo(21), às 16 horas, na Beira-Rio, em Rio, em Itabuna

O Praça das Artes que já faz parte do calendário de eventos do município contará com 28 expositores, com feira de artesanato, gastronomia, música ao vivo, adoção Pet em parceria com a Ong Bicharada, apresentação da Escola de Talentos e espaço infantil.

“Vamos homenagear nossa cidade que celebra 114 anos reunindo as famílias na nossa Praça das Artes “, garante Flávia Oliveira articuladora do movimento.

A Praça das Artes se consolidou como espaço para exposição e encontro das famílias. O evento tem o apoio da Prefeitura de Itabuna, através da FICC e Paulinho do Banco.