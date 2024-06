Praça das Artes leva cultura e entretenimento para as famílias em Itabuna

Foi uma tarde chuvosa e fria. Isso não impediu que dezenas de famílias visitassem a Praça das Artes em Itabuna. O evento, em mais uma edição, reuniu o melhor do artesanato, arrasta-pé, comidas típicas, adoção de pets e um festival de xadrez para as crianças.

Participaram 35 expositores oferecendo uma variedade de atividades, incluindo exposição de artesanato, música ao vivo com forró raiz, gastronomia típica junina, apresentação da Escola de Talentos. Uma parceria com a escola Fada Madrinha, do bairro Califórnia, trouxe uma atração adicional: um festival de xadrez para o público juvenil.

O jornalista e empresário Marcel Leal considerou a feira Praça das Artes positiva. “Achei bem bacana e diversificada. Organizada”, disse ele, que visitou a feira com sua família, concentrando mais tempo no stand dos pets.

“Nossa Praça das Artes tem se consolidado a cada edição. Temos recebido famílias em um ambiente de segurança e diversão. Nossos expositores tem tido bons resultados em vendas e contatos. As pessoas ficam ansiosas pela próxima feira”, pontuou Flávia Oliveira, artesã e uma das articuladoras do evento.

Um grupo de forró liderado pelo Cantor Fran Matos trouxe o melhor do forró ao evento. Integrantes da Escola de Talentos, programa da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FIIC), parceira da Praça das Artes, também se apresentaram. Um domingo de alegria e lazer.

A industriária Adriana Oliveira visitou a feira e gostou. “Achei ótima, colorida com uma série de produtos bacanas”, disse ela, que esteve na feira na companhia do seu esposo.

A Praça das Artes conta com o apoio da Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Paulinho do Banco e dos veículos de comunicação da cidade.