Praça do Bairro Mangabinha será entregue requalificada em julho pela Prefeitura

Pelo menos 20% das obras de requalificação da Praça Heitor Farias, no Bairro Mangabinha, estão concluídas nesta primeira fase. Nessa etapa já foram executados serviços de alvenaria, terraplanagem, canteiros e construída rampa de acessibilidade, cujo projeto foi elaborado pelos engenheiros e urbanistas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) da Prefeitura de Itabuna

O engenheiro da Metro Engenharia Airton Dias adiantou que o próximo passo é a construção de um espaço esportivo, pisos, canteiros e pintura. Uma equipe de sete homens trabalha no local, mas esse número poderá aumentar a fim de dar mais agilidade à obra, segundo o engenheiro da empresa responsável pela execução da obra.

Com a requalificação, a praça contará com importantes equipamentos de lazer e entretenimento, a exemplo de quadra poliesportiva, mesas de jogos, palco, quiosques para comerciantes, meio-fio, rampa de acessibilidade, iluminação LED, além de área de paisagismo.

Responsável pelo projeto técnico e urbanístico, a arquiteta e urbanista da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) Leila Lessa informou que as obras da Praça Heitor Farias, deverão ser concluídas e entregue à comunidade em julho, mês em que Itabuna completará 113 anos de emancipação político-administrativa.

A requalificação da praça principal do Mangabinha integra o Projeto Praça Viva, que vem sendo executado desde 2021 pela Prefeitura. Já foram requalificadas sete outras praças públicas: Praça José Bastos e José de Almeida Alcântara no Jardim do Ó, no centro da cidade, Alice Monteiro, no Santo Antônio, Jardim das Oliveiras, no Vila Anália, e Evanice Pereira Cruz, no Sarinha Alcântara e Santa Maria, no Bairro Maria Pinheiro.

A proposta de requalificação das praças do centro e dos bairros conta com projetos que valorizam os espaços públicos para o lazer e entretenimento e para que voltem a ser ponto de encontro de crianças, adolescentes, adultos e idosos. O Programa Praça Viva faz parte da promessa de campanha do prefeito Augusto Castro. “Uma proposta que vem sendo cumprida fielmente em Itabuna”, assegurou a arquiteta.