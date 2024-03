Praças do Sarinha, Lomanto, Fonseca e São Caetano serão requalificadas

As praças Alvorada, no Sarinha, Alegria, no Fonseca, Lomanto, no bairro do mesmo nome, e Simão Fiterman, no São Caetano, serão requalificadas pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB). Em solenidade no Gabinete do Centro Administrativo Firmino Alves, o prefeito Augusto Castro (PSD) assinou a ordem de serviço para as obras e serviços.

“Estamos desenvolvendo o maior pacote de obras públicas da história da cidade, fruto de um planejamento da nossa gestão que trabalha dia e noite para chegar com projetos para a nossa cidade. A empresa A3M Construções e Consultoria LTDA., que ganhou a licitação, realizando um conjunto de obras de infraestrutura, drenagem, pavimentação em bairros que jamais tiveram qualquer investimento”, destacou o prefeito Augusto Castro.

O gestor municipal disse que pedirá às empresas que tenham celeridade, zelo e empenho. “Porque não são obras para prefeito, é para a cidade, é para a população que necessita de um equipamento, uma praça e obras de infraestrutura que geram postos de trabalho, com resultados na geração de um ambiente de lazer, cultura, entretenimento e esporte para a juventude”, enfatizou.

Avaliação de resultados

A secretária de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, falou de sua felicidade pelo momento. “É um motivo de felicidade estar aqui. Já temos nove praças prontas, quatro com obras em andamento e mais quatro agora. É preciso que a gente admita que em Itabuna nunca tivemos um gestor como Augusto Castro. Essa cidade tem diversas demandas e só este prefeito conseguiu agir com inteligência e fazer com que a cidade avance”, disse.

O líder comunitário e vereador Antônio Félix Nascimento, Piçarra (Solidariedade), agradeceu ao prefeito Augusto Castro. “Agradeço de coração por esse presente que o senhor está fazendo pela comunidade do Vale do Sol, Fonseca e Novo Fonseca. Estamos felizes por esse momento”.

Já o vereador Manoel Porfirio (PT), fez um agradecimento especial em nome dos moradores do Bairro Sarinha. “A comunidade do Sarinha está muito feliz com essas obras, pelo olhar diferenciado que o prefeito tem por nossa comunidade, que sofria há muitos anos com lama e poeira e hoje está vendo o asfalto chegar e agora é a requalificação da praça. Só temos a agradecer ao prefeito Augusto Castro que está fazendo o que ninguém fez”, finalizou.

Ônibus

Segundo o prefeito Augusto Castro, na próxima semana, depois do feriado, a empresa Vox do Brasil enviará a Itabuna mais de 60% da frota de ônibus moderna. “Na primeira etapa, serão 35 veículos para o transporte público com ar-condicionado, WI-FI, três portas, elevador para cadeirantes, etc. Será um transporte de última geração que vai garantir mais conforto para a população”, pontuou.

Prestigiaram a solenidade, os secretários municipais de Governo, Rosivaldo Pinheiro, Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Mauro Ribeiro, Segurança e Ordem Pública, Major Fábio Santana, Educação, Adriana Tumissa, superintendente de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho, coordenador da 5º Ciretran, Gilson Nascimento, vereadores Cosme Resolve, Kaiá da Saúde, Solon Pinheiro, Nem Bahia, Wilmaci Oliveira e Alex da Oficina.