Praia do Cantagalo recebe mutirão de limpeza do Pacto Global da ONU e Instituto Fundo Limpo

A Praia do Cantagalo, na Ribeira, em Salvador, irá receber, neste domingo, 26 de fevereiro, um mutirão de limpeza realizado pelo Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que engaja empresas em projetos de impacto positivo para o meio ambiente e sociedade, em parceria com o Instituto Fundo Limpo. A ação é a segunda, entre uma série de iniciativas de conscientização que estão acontecendo desde 2022 e continuam sendo realizadas durante todo este ano, em parceria com a Sprite e a Solar Coca-Cola. A marca de refrigerantes recentemente mudou sua icônica garrafa verde para transparente, reforçando o compromisso da The Coca-Cola Company por um Mundo Sem Resíduos, facilitando a reciclagem do material.

A primeira ação, realizada em 17 de dezembro do ano passado, levou cerca de 50 voluntários à praia do Porto da Barra. Para o mutirão deste domingo na praia do Cantagalo, a expectativa é superar o número de engajamento de voluntários, com frentes atuando na areia e no mar, por meio da participação de mergulhadores. O ponto de encontro está marcado para 8h30 da manhã e, para se inscrever, basta preencher o formulário: https://tinyurl.com/yckjt2w2

“Estas iniciativas celebram, principalmente, a cooperação de Sprite com o Pacto Global e com o programa Blue Keepers, que combate o lixo no mar, ligado à Plataforma de Ação pela Água e Oceano da ONU. Vale ressaltar que, além da Bahia, os mutirões se estendem ainda para outras praias e rios brasileiros, promovendo a reciclagem e a conscientização sobre a sustentabilidade e limpeza de nossos ecossistemas”, explica Fernanda Raizama, diretora regional da Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola do País.

RECICLAGEM

Atualmente a The Coca-Cola Company apoia mais de 220 cooperativas e mais de 4.500 catadores em 160 cidades, através do programa Reciclar pelo Brasil. “Desde a década de 1990 realizamos programas e iniciativas de grande escala para a coleta, reciclagem e circularidade de nossas embalagens que vão desde a ampliação de nossa linha de retornáveis (que hoje representam 34% das vendas na América Latina), até iniciativas de fomento e apoio à reciclagem, como o Recicla Solar, desenvolvido com a Solar, nosso fabricante parceiro”, comenta Rodrigo Brito, Head de Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil e Cone Sul.

Integrante do Pacto Global da ONU desde 2021, a Solar Coca-Cola tem a Sustentabilidade no centro de seu negócio. O Recicla Solar é um dos compromissos da companhia alinhado ao Mundo Sem Resíduos, que tem como um de seus objetivos encaminhar corretamente para coleta e reciclagem o equivalente a cada garrafa ou lata vendida, a ser alcançada até 2030. Somente nos últimos dois anos, a iniciativa que fomenta a reciclagem e economia circular no território de atuação da Solar contabilizou aproximadamente 10 toneladas de PET recicladas.

“Por meio do projeto, investimos na parceria com agregadoras que estimulam a economia circular, fomentam a reciclagem de PET usado e contribuem para a meta de coletar o equivalente a 100% do volume de embalagens produzidas e chegar a 50% de resina reciclada nas embalagens. Além disso, a iniciativa tem ampliado a geração de renda para catadores, importantes agentes no processo de reciclagem e reaproveitamento dos materiais”, destaca Raizama.

Atualmente, no território de atuação da Solar, mais de 20% das garrafas PET já são produzidas com resina reciclada. E a meta de expandir o Recicla Solar continua. O objetivo é que o projeto possa chegar ainda aos estados de Alagoas, Maranhão e Mato Grosso.

Transparente é o novo verde – Lançadas no Brasil em agosto, as novas embalagens PET de Sprite passam a ser transparentes, substituindo o verde da marca que tem 60 anos de história. Com essa mudança, a The Coca-Cola Company reforça o compromisso por um Mundo Sem Resíduos, facilitando a reciclagem do material.

Ao contrário da tradicional PET verde, a nova embalagem transparente da Sprite contribui para ampliar sua coleta e circularidade. O fato de não conter pigmentação colorida faz com que a embalagem tenha maior procura e um valor de mercado até 25% maior (se comparado às PETs com pigmentação verde) na cadeia de coleta e reciclagem, tornando-as mais circulares.

Parceria com Blue Keepers e o Pacto Global da ONU – A The Coca-Cola Company já é participante do Pacto Global da ONU desde 2018 mundialmente, comprometendo-se e colaborando com os objetivos e premissas da iniciativa com uma série de programas, melhorias e avanços em ESG e sustentabilidade corporativa alinhados aos princípios e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Já no Brasil, a Coca-Cola Brasil passou a aderir formalmente à Rede Brasil do Pacto Global da ONU em 2022, além de co-realizar este programa através da marca Sprite e tornar-se uma das patrocinadoras oficiais da iniciativa Blue Keepers, coalizão que visa a prevenção e o combate à poluição por resíduos no mar liderada pela Plataforma de Ação pela Água e Oceano do Pacto Global da ONU no Brasil.

A Blue Keepers é uma iniciativa do Pacto Global da ONU no Brasil que visa o combate à poluição plástica em rios e oceanos nacionalmente, envolvendo empresas de todos os

setores, diferentes níveis de governo e a sociedade civil na preservação do ecossistema. “Estamos na Década do Oceano e o Brasil tem e deve ter cada vez mais protagonismo no tema. As empresas são parte do problema e devem ser parte da solução”, afirma Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil.

Serviço

Mutirão de limpeza na Praia do Cantagalo Data: 26 de fevereiro

Local: Praia do Cantagalo – Ribeira – Salvador Horário: A partir das 8h30

Sobre a The Coca-Cola Company

The Coca-Cola® Company (NYSE: KO) é uma empresa completa de bebidas com produtos vendidos em mais de 200 países e territórios. O propósito da nossa empresa é refrescar o mundo e fazer a diferença. Vendemos várias marcas de bilhões de dólares em várias categorias de bebidas em todo o mundo. Nosso portfólio de marcas de refrigerantes com gás inclui Coca-Cola ®, Sprite e Fanta. Algumas de nossas marcas de hidratação, esportes, café e chá incluem Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest e Ayataka. Nossas marcas de nutrição, sucos, laticínios e bebidas à base de plantas incluem Minute Maid, Simply, Inocente, Del Valle, Fairlife e AdeS. Estamos constantemente transformando nosso portfólio, desde a redução do açúcar em nossas bebidas até o lançamento de novos produtos inovadores no mercado. Também buscamos impactar positivamente a vida das pessoas, comunidades e o planeta por meio da reposição de água, reciclagem de embalagens, práticas de fornecimento sustentável e reduções de emissões de carbono em toda a nossa cadeia de valor. Juntamente com nossos parceiros de envasamento, empregamos mais de 700 mil pessoas, ajudando a trazer oportunidades econômicas para comunidades locais em todo o mundo. Saiba mais em www.coca-colacompany.com e siga-nos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.

Sobre a Solar Coca-Cola

Entre os 15 maiores fabricantes do mundo e a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no país, a Solar Coca-Cola conta atualmente com 13 fábricas e atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando na totalidade das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins. Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 15 mil colaboradores(as) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 350 produtos do portfólio da Coca-Cola e de parceiros para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,6 bilhões, a companhia alcança 25 milhões de lares em todo país e tem a ambição de ser referência mundial em serviços, produção e distribuição de bebidas. Para isso, a companhia busca avançar nas melhores práticas que levam a um ambiente cada vez mais sustentável. Saiba mais em www.solarbr.com.br.

Sobre Blue Keepers

O Blue Keepers é uma iniciativa nacional que busca a efetiva mobilização de recursos e inovação tecnológica no combate à poluição do plástico em bacias hidrográficas e oceanos, com o envolvimento de empresas de todos os setores, diferentes níveis de governo e da sociedade civil na preservação do ecossistema. Como promotor do ODS 14, faz parte da Década do Oceano, criada pela ONU em 2020, que visa a conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Hoje, estima-se que 150 milhões de toneladas de plástico circulem no mar.

Sobre o Pacto Global da ONU

Como uma iniciativa especial do Secretário-Geral da ONU, o Pacto Global das Nações Unidas é uma convocação para que as empresas de todo o mundo alinhem suas operações e estratégias a dez princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Lançado em 2000, o Pacto Global orienta e apoia a comunidade empresarial global no avanço das metas e valores da ONU por meio de práticas corporativas responsáveis. Com mais de 16 mil empresas e quase 4 mil organizações não-empresariais, distribuídas em 70 redes locais, que abrangem quase 170 países, é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Para mais informações, siga @globalcompact nas mídias sociais e visite nosso website em www.unglobalcompact.org

O Pacto Global da ONU no Brasil foi criado em 2003, e hoje caminha para a segunda maior rede local do mundo, com mais de 1.800 participantes. Os mais de 50 projetos conduzidos no país abrangem, principalmente, os temas: Água e Saneamento, Alimentos e Agricultura, Energia e Clima, Direitos Humanos e Trabalho, Anticorrupção, Engajamento e Comunicação. Para mais informações, siga @pactoglobalbr nas mídias sociais e visite nosso website em www.pactoglobal.org.br.