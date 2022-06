Prazo para pagamento do IPTU com desconto de 20% vence no dia 8 de Julho

Quem ainda não pagou o Imposto Predial e Territorial Urbana (IPTU) com desconto de 20% em cota única deve ficar atento para o prazo dado pela Prefeitura de Itabuna. A data vence no próximo dia 8 de Julho.

O diretor do Departamento de Tributos da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento, Marcos Antônio Souza Santos, lembra que este prazo foi concedido ao contribuinte que efetuar o pagamento do imposto de uma só vez, desde que esteja adimplente com as suas obrigações fiscais com o município.

“Ainda existe a possibilidade de mesmo estando inadimplente com o município, pagar o IPTU de uma só vez até a mesma data e com uma redução de 10% do valor”, reforça o diretor de Tributos.

Para ter acesso aos boletos, a Prefeitura disponibilizou link no site oficial na internet, bastando escolher a opção a partir do CPF, CNPJ ou Inscrição Municipal.

É possível também pela página www.tributositabuna.com.br, retirar o boleto por mensagem de WhatsApp pelos números (73) *98102-7288* e *98135-6540*, ou mesmo presencialmente no anexo do Centro Administrativo Firmino Alves, no Bairro São Caetano, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 14 horas.