Prazo para sugestões à Lei Orçamentária Anual 2023 se encerra dia 15

O prazo para a comunidade sugerir virtualmente projetos, ações ou serviços públicos para serem executados no exercício financeiro 2023 pela Prefeitura de Itabuna será encerrado na próxima segunda-feira, dia 15, às 23h59min.

Elaborada com base nas diretrizes anteriores do Plano Plurianual (PPA) e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a LOA é definida pelo Poder Executivo, a partir de discussões com a população. No dia 4 de agosto, a Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento apresentou, durante audiência pública no Plenário Raymundo Lima, da Câmara Municipal de Vereadores, conceitos sobre o que é a LOA e como vai ser construído o Orçamento para o ano de 2023.

No dia 15 de julho, a Prefeitura já havia disponibilizado o canal para consulta eletrônica onde a população pudesse apresentar suas sugestões, indicando onde os recursos deveriam ser direcionados como prioridade.

“Muito importante que os Itabunenses aproveitem o prazo para dar sua contribuição e ajudar na construção dessa importante peça de planejamento, visto que, o prazo de apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) na Câmara Municipal de Vereadores é no dia 30/08”, informou o Supervisor Financeiro e Orçamentário João Xavier.

O secretário municipal de Fazenda e Orçamento, Davi Dultra, reforça que a consulta eletrônica e as audiências públicas facilitam a participação comunitária e popular no planejamento de Governo. “O prefeito Augusto Castro, reitera o desejo da participação popular no melhoramento das ações municipais, entendendo que a participação dos cidadãos e cidadãs contribuem diretamente numa melhor gestão”, concluiu.