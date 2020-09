Pré-candidato a prefeito de Coaraci morre de Covid-19

A cidade de Coaraci, no sul da Bahia, está de luto pela morte de Kadu Castro (foto), um jovem que despontava na política local como um dos favoritos nas próximas eleições municipais.

Ele morreu neste domingo, 20, em consequência do Coronavírus. Internado há vários dias, lutava contra a doença no Hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna. O sepultamento será com base em todos os protocolos da Vigilância Sanitária.

Kadu Castro, 39 anos, era sobrinho de Josefina Castro, ex-prefeita, que o incentivou a disputar a Prefeitura de Coaraci. Convite aceito, ele estava em franca campanha de pré-candidato pelo PSD.

A morte de Kadu foi recebida com surpresa em Coaraci, já que eram boas as notícias recentes sobre o tratamento. Seu quadro de saúde, no entanto, se agravou nas últimas horas, e o político veio a óbito nesta manhã.