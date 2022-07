Pré-candidato, Isaac Nery diz que vai trabalhar por projetos estruturantes para a região

Trabalhar na busca de recursos para a despoluição do rio cachoeira, criação da região metropolitana, construção de um aeroporto internacional entre Ilhéus e Itabuna, polo logístico em Itabuna, incrementar a cadeia produtiva do cacau com o fortalecimento da Ceplac através da realização de concurso público, são as metas do pré-candidato a Deputado Federal, Isaac Nery (Republicanos).

“Sendo eleito quero trabalhar em projetos estruturantes e de fortalecimento econômico, especialmente para a região sul da Bahia”, disse o pré-candidato que é médico atuante na rede pública de saúde.

Dos projetos que considera relevantes para a saúde pública, Nery inclui a despoluição do Rio cachoeira. “É o nosso cartão postal e poluído, precisamos investir não só na despoluição como também em saneamento básico em toda a cidade”, defende ele.

Nery considera importante a criação da região metropolitana do Sul da Bahia inserindo além de Ilhéus e Itabuna, outros municípios a exemplo de Itajuípe e Buerarema. “É um tema discutidos há anos e não anda, os municípios são complementares”, ele ressalta.

Botar para andar o projeto de construção do aeroporto internacional entre Ilhéus e Itabuna é também um dos projetos do pré-candidato. “Temos forte vocação turística e para o turismo de negócios, precisamos com urgência de um novo aeroporto”, ele diz. “A região de Porto Seguro já está ganhando um novo aeroporto, precisamos do nosso”, reforça.

Nery diz que na Câmara Federal irá trabalhar pelo incremento da cadeia produtiva do cacau com o fortalecimento da Ceplac, através da realização de concurso e modernização do órgão. “Tenho procurado profissionais da área para debater o fortalecimento da cacauicultura e da sua cadeia produtiva”, conta o médico.

O pré-candidato disse que eleito vai trabalhar por uma emenda de bancada objetivando o saneamento e pavimentação asfáltica de Itabuna, ação já trabalhada pelo Deputado Federal, Márcio Marinho do seu partido. “Precisamos fazer um asfaltamento de qualidade e acabar com a buracolândia como ficou conhecida nossa cidade”, ressaltou.

Isaac Nery diz que eleito irá trabalhar por toda a Bahia e por projetos de alcance nacional voltados aos mais humildes. “Vamos trabalhar pela sociedade especialmente pelos que mais precisam. Tenho estudado projetos que estão na Câmara dos deputados de grande alcance social. Quero estar na Câmara e fazer esses projetos acontecer”, diz Isaac Nery.