A PRÉ-CANDIDATURA DE SON GOMES

Parece que agora é definitivo: o prefeito Fernando Gomes não vai disputar o sexto mandato. Digo “parece” porque do alcaide pode se esperar tudo. Na sucessão de 2016, depois de jurar por todos os santos e orixás, terminou lançando sua candidatura ao cobiçado centro administrativo Firmino Alves.

É evidente que hoje o cenário é completamente diferente, não só pela idade mais avançada do gestor, pelo cansaço visivelmente escancarado no rosto, como também pelas circunstâncias políticas, com destaque para o alto índice de rejeição apontado em todas as pesquisas.

Como não bastasse essa estrondosa repulsa, tem o sentimento de mudança, o fato de que mais de 65% do eleitorado não pretendem votar em quem já foi prefeito, atingindo Geraldo Simões, Azevedo e Claudevane Leite.

O nome indicado por Fernando Gomes é Son Gomes, sobrinho e ex-secretário de Administração. É pré-candidato pelo Republicanos, legenda ligada a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem o pastor Edir Macedo como liderança maior. O agora prefeiturável de verdade conta com o apoio do PMN, Solidariedade e do PTC, que é o partido do alcaide.

A estratégia de Son, que vai contar com a poderosa máquina municipal, é começar a campanha visitando os moradores das ruas asfaltadas, deixando para depois o enfrentamento nas localidades que apontam uma maior rejeição ao governo de plantão. Correligionários mais próximos de Son acham que a receptividade ao sobrinho de FG nas localidades pavimentadas pode ser positiva.

Son tem um tempo para mostrar sua viabilidade eleitoral, que sua pretensão tem alguma chance no processo sucessório. Se a campanha não decolar, dificilmente será candidato. Se insistir, pode ficar sozinho. As siglas que estão lhe apoiando são extremamentes pragmáticas. Se sentirem o cheiro da derrota, um chega pra lá é só uma questão de tempo.

No staff fernandista tem até os que são da opinião de que o capitão Azevedo é o plano B caso a candidatura de Son não mostre força. “Vão fazer de tudo para derrotar Mangabeira. E quem pode derrotá-lo é o capitão”, disse um histórico fernandista a esse escriba. Mangabeira é o prefeiturável do PDT.

Nos bastidores do fernandismo, o que mais preocupa, a agonia do dia a dia, é um provável entendimento entre o médico Antônio Mangabeira e o ex-deputado estadual Augusto Castro, pré-candidato pelo PSD.

No mais, muita estrada pela frente para Son caminhar. O maior obstáculo é a gigantesca rejeição ao tio Fernando Gomes.