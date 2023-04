PreAfro abraça novos alunos rumo à universidade

A longa jornada de estudos em busca da tão sonhada vaga numa faculdade tem o apoio do PreAfro (Pré-universitário para Afrodescendentes), que inicia mais um ano de atividades em Itabuna. Coordenada por Egnaldo França, com apoio de professores voluntários, a iniciativa já colaborou para que centenas de estudantes, desde 2005, chegassem à universidade.

As matrículas acontecem no local onde funcionou o antigo Colégio Félix Mendonça, hoje sede provisória do Grupo Escolar Professor Everaldo Cardoso. Fica na Rua da Frente, bairro Sarinha. Para inscrever-se, é preciso levar cópia do RG com CPF, comprovante de residência e R$ 20,00.

Segundo o coordenador, a aula inaugural será na próxima segunda-feira (17), às 19 horas. Daí por diante, acontecerão de segunda a sexta, das 19 às 21h30min, no citado Grupo Escolar. “Será cobrado mensalmente o valor de R$ 20,00, para custear transporte dos professores, impressões e outras despesas”, explica.

Aos estudos

Egnaldo informa, ainda, que o esquema de estudos contará com aulas semanais, extras, de campo, além de ciclos de debates, atividades no teatro ou cinema.

“O PreAfro teve as atividades interrompidas desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020. “Até tentou ingressar nas atividades remotas, mas esbarrou na dificuldade dos estudantes. Neste ano de 2023, retomamos as atividades presenciais, na expectativa de um ano proveitoso”, diz o coordenador.

Animado, o time de professores já está a postos.

Biologia – Nathália Santana

Estudos Afro e Afro-brasileiros – Egnaldo França.

Língua espanhola – Paulo Fumaça

Inglês – Brisa Aziz

Geografia – Iva Bispo

Atualidades – Rafael Moreira

Produção textual – Jailton Alves

Matemática – Fabio dos Santos

Física – Mariana Gonzaga

Química – Jéssica Ramos