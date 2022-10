Prédio da Câmara de Itabuna será reformado; obra custará mais de R$ 3 milhões

A Câmara de Itabuna lançou, dia 19 de outubro, licitação, na modalidade concorrência pública, a fim de contratar empresa para executar projeto básico de requalificação do imóvel onde funciona a Casa.

A licitação, do tipo menor preço, tem valor estimado de R$ 3.346.343,72 (três milhões, trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos). Marcado para as 9 horas do dia 21 de novembro, o julgamento das propostas pela Comissão Permanente de Licitações ocorrerá no Plenário Raymundo Lima.

O edital está disponível no site da Câmara (htps://itabuna.ba.leg.br/), no Portal da Transparência (htp://cmitabuna-ba.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34) e no Diário Oficial Eletrônico (htp://doem.org.br/pl/ba/itabuna). Também é possível solicitar tal documento pelo e-mail [email protected]

Quaisquer dúvidas podem, ainda, ser esclarecidas, presencialmente, no Setor de Licitações e Contratos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (73) 2103-2124 e pelo e-mail [email protected] A Câmara de Itabuna funciona de segunda a quinta-feira, das 8 às 18 horas, e na sexta-feira, das 8 às 14 horas.

Segundo a equipe envolvida, o intuito com a reforma é garantir um aspecto mais moderno ao espaço, bem como sanar dificuldades com a estrutura física. Afinal, trata-se de um imóvel antigo e que carece de oferecer maior comodidade e bem-estar a todos que o frequentam.