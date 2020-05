Prédio do La Luna, em Itabuna, está à venda

Faz alguns meses que o La Luna, luxuoso salão de beleza de Itabuna, deixou de existir. O cabeleireiro Henrique Sampaio, que administrava o empreendimento, saiu de lá direto para outro salão, onde emprega toda a sua experiência profissional, sedimentada em avançados cursos, inclusive no exterior.

Henrique Sampaio cuida da beleza das mulheres agora em um ex-concorrente, o Deluí, salão fundado no bairro Góes Calmon pelo casal Ramilli e Luiz Amaral. Quanto ao prédio do La Luna, no bairro Jardim Vitória, o imóvel foi colocado à venda. O anúncio foi postado no Facebook pelo arquiteto Matheus Esquivel.

Diz o anúncio de Esquivel: “Projetado para ser um instituto de Beleza e com potencial para vários outros empreendimentos como clínicas etc, andar térreo e mais 3 pavimentos, localizado no bairro Jardim Vitória em Itabuna com área total de 447 m2. Interessados chamar no privado”.

Muita gente deve estar curiosa em relação ao preço.