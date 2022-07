Prédios da Administração Municipal de Itabuna passam por higienização

Todos os prédios da Administração Pública de Itabuna, incluindo unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, passarão por dedetização, a partir de segunda-feira, dia 1º. A medida visa exterminar animais peçonhentos e roedores e promover um ambiente mais limpo e seguro para servidores, professores e alunos.

A estimativa é de que mais de 200 prédios passem pela higienização, inclusive escolas municipais urbanas e do campo. Os serviços serão executados escalonadamente, inclusive com a suspensão do expediente ou das aulas, sempre a partir das 8 horas. A empresa de Aurilo Leal vai executar a dedetização em 12 prédios por dia nos turnos matutino e vespertino.

Na segunda-feira, está programada a dedetização dos imóveis onde estão localizados o Conselho Municipal de Educação (CME), Escola Municipal de Dança Professora Railda Prudente, Instituição de Educação Infantil Lúcia Oliveira, Secretaria Municipal da Educação, Creche Santa Maria Goretti, Escolas João Mangabinha Filho e São Paulo da Cruz, Conselho de Alimentação Escolar (CAE), APAE, Escola Juca Leão, Anexo e Escola Raimundo Jerônimo Machado.

Mais informações sobre a dedetização podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura de Itabuna na Internet e nas redes sociais da Secretaria Municipal da Educação e das escolas.