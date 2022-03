Prefeito anuncia 10,8% de reajuste salarial para funcionalismo municipal de Itabuna

Durante a solenidade de inauguração das novas instalações do Centro Médico Pediátrico de Itabuna (CEMEPI) na manhã desta quinta-feira, dia 17, o prefeito Augusto Castro anunciou reajuste salarial de 10,1% para o funcionalismo municipal. O porcentual repõe a inflação do ano passado, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indicador que corrige o salário mínimo, que registrou 10,16%.

“Quero aproveitar para comunicar aos queridos servidores da Prefeitura que autorizei aos secretários de Fazenda e Orçamento e de Gestão e Inovação que pudesse fazer o reajuste para repor as perdas inflacionárias a todos os funcionários da Administração municipal. Não estamos com dinheiro sobrando, mas independente das dificuldades não podemos deixar de pensar na valorização dos nossos servidores”, afirmou o prefeito Augusto Castro.

Segundo o secretário de Gestão e Inovação, José Alberto Lima Filho, desde o início da atual gestão, ano passado, que a Prefeitura vem praticando uma política de valorização do funcionalismo público em todos os níveis. “Além dos salários, em 2021 também reajustou os tíquetes-alimentação, regularizou a concessão do vale-transporte e outros benefícios”, lembrou.

Já o secretário de Fazenda e Orçamento, Davi Dultra, afirma que a determinação do prefeito Augusto Castro é manter o ajuste fiscal para que haja recursos para as políticas de valorização do servidor público. “Neste ano, por exemplo, apesar das dificuldades causadas pelas chuvas e enchentes de dezembro e a crise econômica do país, o prefeito mantém a sensibilidade de autorizar o reajuste para todos os servidores”, recordou.