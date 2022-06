Prefeito Augusto Casto participa da posse da Desembargadora Eloína Machado no TRT5-BA

desembargadora Eloína Machado, ladeada pelo prefeito Augusto Castro e o desembargador Paulino César Couto.

Prefeito Augusto Castro, os secretários José Alcântara e Humberto Mattos e o chefe da Ciretran, Gilson Nascimento, com a desembargadora Eloína Machado.

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, prestigiou no final da tarde de ontem, dia 30, a posse da juíza Eloína Maria Barbosa Machado no cargo de Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA). “A chegada da magistrada Eloína Machado ao TRT da 5ª Região representa um grande ganho para a Justiça da Bahia. O seu histórico, honra a magistratura brasileira”, declarou o Chefe do Executivo itabunense.

Graduada em Direito pela Universidade Católica de Salvador (UCSAL), em 1988, e pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em 2006, a Desembargador ingressou na Magistratura em 1990, como juíza do Trabalho substituta do TRT 5-BA.

Foi promovida a juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de Itabuna, em julho de 1993, tendo sido diretora do Fórum Desembargador Humberto Machado, entre 1993 a 2020. Teve seu nome aprovado em lista tríplice para o TRT5-BA, pelo critério de merecimento, em novembro do ano passado.

Em Itabuna a Desembargadora Eloína Machado idealizou e realizou diversas ações sociais. Com título outorgado pela Câmara de Vereadores de Itabuna é Cidadã Itabunense.

Os secretários municipais José Alcântara Pellegrini (Relações Institucionais e Comunicação) Humberto Mattos (Segurança e Ordem Pública) e o Chefe da 5ª Ciretran, subtenente Gilson Nascimento também prestigiaram a posse da magistrada em Salvador.