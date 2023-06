Prefeito Augusto Castro anuncia bebidas mais baratas no Ita Pedro ao abrir Vila Junina

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), anunciou queda no preço das bebidas na Arena Rio Cachoeira, a partir desta quinta-feira, dia 29, quando se inicia o Ita Pedro 2023 – O Melhor São Pedro do Brasil. A decisão foi tomada durante encontro com secretários municipais e a presidência da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) para atender aos ambulantes.

Ao abrir a Vila Junina, um espaço temático na Praça Olinto Leone, no centro da cidade, promovido pela Prefeitura de Itabuna, por meio da FICC, aberto à visitação com elementos de decoração que reproduzem pequena comunidade do interior, o prefeito elogiou a produção do local que pode utilizado pelas pessoas para a produção de imagens para as redes sociais.

Augusto também se congratulou com das apresentações da banda Big Xote, palhaços Pirulito e Paçoca, Brinquedoteca Uz Bananóides e o Teatro & Fantasia, um grupo de atores e atrizes locais que se vestiram estilizados como Maria Bonita e Lampião. “Itabuna está de braços abertos para receber as famílias, visitantes regionais e turistas de qualquer lugar do estado ou do país. Estamos felizes em poder oferecer lazer, entretenimento e diversão”, afirmou.

O prefeito disse que todos os investimentos nos festejos do Ita Pedro 2023 foram para que além da diversão, as famílias tenham segurança que será fornecida pelo 15º Batalhão da Polícia Militar, policias Civil, Rodoviária federal e estadual, 4º Grupamento de Bombeiros Militares e Guarda Civil Municipal que mobilizam efetivo de cerca de 700 profissionais.

“Trabalhamos para garantir a segurança para cerca de 100 mil pessoas a cada noite desde a saída até o retorno para casa. Vamos ter reforço extra de viaturas no policiamento no entorno e na Arena, além de câmeras de videomonitoramento e reconhecimento facial em parceria com o Governo do Estado”, disse Augusto Castro. Ele realçou o suporte oferecido pelo governador Jerônimo Rodrigues, através da Secretaria de Turismo da Bahia, na contratação de atrações.

Citou a antecipação do pagamento dos servidores municipais referentes ao mês de junho, além da Emasa e fundações, o que faz circular dinheiro beneficiando o comércio e o setor de serviços. Além disso, lembrou que os artistas também ganham porque 60% da grade de atrações locais. “São artistas e bandas que estarão no palco principal e poder tocar para Itabuna e a Bahia, a partir de transmissões da festa pelas emissoras de rádio e TV”, realçou.

O secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza, Josué Brandão Júnior, falou sobre o suporte que será oferecido no Espaço Social Kids para acolher filhos de vendedores ambulantes e de catadores de recicláveis, que vão trabalhar nos dias de festa do Ita Pedro 2023 – O Maior São Pedro do Brasil. Ele anunciou que também os agentes ambientais terão local para descanso da coleta de materiais.

Já o presidente da FICC, Aldo Rebouças, reafirmou que a ideia do Ita Pedro é fomentar a movimentação do comércio, o turismo regional e o lazer e diversão das famílias. Segundo ele, mais de 600 ambulantes vão comercializar comidas e bebidas durante as três noites de festa, a partir de quinta-feira, dia 29, e o Ita Pedrinho na tarde de domingo, dia 2. Lembrou que O Ita Pedro 2023 já se consolidou como uma festa de maior público de Itabuna, conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo da Bahia, tendo o patrocínio do Plansul e da Devassa Puro Malte.