Prefeito Augusto Castro apresenta metas e projetos para 2024 e faz balanço positivo da gestão

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), fez um balanço positivo da gestão nos últimos três anos apesar do pós-pandemia e das consequências das chuvas e das enchentes do Rio Cachoeira que castigaram a cidade no final de dezembro de 2021 e no mês de janeiro deste ano obrigando a Prefeitura socorrer desabrigados e desalojados. O Chefe do Executivo itabunense participou da sessão solene de abertura do ano Legislativo, que teve a participação de 17 dos 21 vereadores.

O presidente do Poder Legislativo, vereador Erasmo Ávila, depois declarar instalada o 4º período de sessões ordinárias, indicou a comissão integrada pelos vereadores Wilmaci Oliveira (PC do B) e Solon Pinheiro (Solidariedade) para acompanhar o prefeito até a Mesa Diretora. Com ele estavam os secretários municipais Rosivaldo Pinheiro (Governo), José Alberto Lima Filho (Planejamento), Sônia Fontes (Infraestrutura e Urbanismo), Mauro Ribeiro (Indústria, Comércio Emprego e Renda) e Thiago Barra (Relações Institucionais e Comunicação).

Na sua fala, o prefeito Augusto Castro disse que apresentaria as ações e projetos empreendidos até dezembro do ano passado, baseadas no Plano de Governo. “É uma prestação de contas do que teve como finalidade o quanto realizamos para a população, na construção de sociedade justa e livre e uma sociedade mais humana e com menos contrastes sociais”, discursou, tendo defendido o diálogo permanente entre os poderes e os agentes políticos nas áreas de competência.

“Reafirmo, aqui, o propósito de continuar mantendo as ações básicas nas quais vem sendo norteado o nosso governo quais sejam: nas áreas da Educação, Saúde, Promoção Social e Combate à Pobreza, Infraestrutura e Urbanismo, Segurança e Ordem Pública, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico num contínuo esforço para a geração de emprego e renda para a nossa cidade. Ressaltou ainda para a transparência das ações cujas áreas foi passível superar”, realçou.

Segundo Augusto Castro, inúmeras dificuldades foram superadas para dar à população itabunense boas condições de vida. “Para 2024, a meta é continuar ações básicas voltadas para as diversas áreas que envolvem educação, cultura, artes, turismo, assistência social, promoção e combate à pobreza, saúde, segurança e ordem pública, esporte e lazer. Também vamos reforçar as ações da Emasa, Fundação Marimbeta e Hospital de Base com prioridade na captação de recursos. Os resumos financeiros de 2021 a 2023 estão sistematizados no QR Code que entrego a este Poder Legislativo”, declarou.

O prefeito de Itabuna disse que num dever cívico e como representante do povo convocava os cidadãos e os conselhos municipais a participar do exercício das discussões das ações de governo e estabelecimento de políticas públicas para em conjunto com os poderes Executiva e Legislativo contribuam para o destino de Itabuna. Ele também agradeceu a contribuição dos vereadores na aprovação de projetos que transformam a cidade num lugar melhor para se viver.

“Vencemos a pandemia, as enchentes de 21 e 22 e com espírito de união continuaremos a realizar ações para colocar Itabuna no lugar que ela merece”, ressaltou. O prefeito Augusto Castro também agradeceu a Deus a oportunidade de abrir mais um período de sessões legislativas ordinárias e anunciou projetos, obras, serviços e metas para o atual exercício fiscal. “Não desejo que as forças políticas me julguem pelos quatro anos de minha gestão. Deus me deu qualidade e mais vida para lutar pelo povo desta cidade. Precisamos fazer muito mais”, afiançou.

Falou dos investimentos, a exemplo do Projeto Mais Água para a Cidade que vai garantir o abastecimento de 40 bairros e cerca de 140 mil pessoas, com investimentos de R$ 30 milhões em parceria com Governo do Estado e também da ampliação do Hospital de Base, com R$ 60 milhões, por meio da Secretaria de Saúde da Bahia. Falou da mudança do modal de transporte público, inclusive com renovação da frota, construção da nova orla do Rio Cachoeira e de novas obras com a duplicação das entradas da cidade, cuja ordem de serviço será assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues.

“Com o apoio da Secretaria de Planejamento, sob a liderança do secretário José Alberto Lima Filho, estamos desenvolvendo o programa de regularização fundiária para dar dignidade às pessoas, depois de um convênio da Prefeitura, na nossa gestão, como o Tribunal de Justiça da Bahia e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A cidade tem cerca de 60% dos imóveis sem escritura e registro no Cartório do Registro de Imóveis”, falou. Por último disse que no final do mês assina ordem de serviço da reconstrução do Itabuna, que passou a se denominar Estádio Fernando Gomes Oliveira.