Prefeito Augusto Castro assegura apoio irrestrito ao 18º Mutirão do Diabetes de Itabuna

Durante a solenidade de assinatura do protocolo de intenção de parceria entre a Prefeitura de Itabuna e a Organização Não Governamental Unidos Pelo Diabetes para a realização do 18º Mutirão do Diabetes, na tarde da última terça-feira, 27, no Centro Administrativo Municipal, o prefeito Augusto Castro ressaltou a importância do evento que acontecerá no dia 18 de novembro próximo.

“A nossa preocupação enquanto gestores públicos é cuidar das pessoas. E é justamente neste contexto do cuidado que se enquadra o Mutirão do Diabetes de Itabuna. É um evento de extrema relevância para minimizar os graves danos à saúde causadas pelo diabetes, colocando a cidade em destaque no cenário nacional como um município que trabalha na prevenção da doença”, afirma o chefe do executivo itabunense.

O 18º Mutirão integra o calendário de atividades programadas para o Novembro Azul, que tem como lema “Unidos Pelo Diabetes em Ação”. O ato de assinatura contou com a presença da secretária e da subsecretária de Saúde, Lívia Mendes Aguiar e Lânia Peixoto; do secretário de Esporte e Lazer, Alcântara Pelegrini; e do secretário de Relações Institucionais e Comunicação Social, Thiago Barra.

Representando o Hospital Beira Rio e a ONG Unidos Pelo Diabetes, estava o Superintendente Médico do hospital e Presidente da ONG, Dr Rafael Andrade. Além de destacar a relevância do evento, Augusto Castro assegurou total apoio do governo municipal ao Mutirão do Diabetes, que é realizado em Itabuna desde o ano de 2004. “É uma iniciativa de uma OGN e do Hospital Beira Rio que tem uma dimensão regional, ofertando atendimento e benefícios para a população do Sul da Bahia. Por estes aspectos e pelos impactos positivos que o Mutirão do Diabetes gera na Rede de Atenção Básica tornar-se imprescindível o nosso irrestrito apoio”, disse o prefeito.

Para a secretária de Saúde, Lívia Mendes, o evento tem uma importância muito grande, um impacto significativo na população itabunense por contribuir no rastreamento dos pacientes portadores de diabetes que, eventualmente, ainda não tinham conhecimento da enfermidade. “Desta maneira, mantermos esta parceria com a ONG Unidos pelo Diabetes para a realização do Mutirão nos ajuda na identificação e no tratamento precoce dos pacientes portadores da doença”.

E completa: “Assim é possível evitar complicações à saúde como lesões na retina e comprometimento de membros inferiores que, em casos mais graves, podem levar à perda da visão ou amputações. Então, através do Mutirão conseguimos atingir um grande número de pessoas, permitindo o tratamento inicial e o acompanhamento da Rede Primária de Saúde”, finalizou a Lívia Mendes.