Prefeito Augusto Castro assina ordem de para urbanização do canal do São Pedro

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), assinou na quarta-feira, dia 17, durante ato no seu gabinete no Centro Administrativo Firmino Alves, no São Caetano, a ordem de serviço para urbanização do canal do bairro São Pedro. A obra contará com limpeza e complemento da macrodrenagem do canal, com 154,26 metros de canalização em concreto armado e drenos barbacãs, uma técnica recomendada para solos com grande concentração de água ou muros de contenção que foram edificados abaixo do nível d’água.

Segundo o supervisor de Projetos e Engenharia da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), o engenheiro Everson Leví dos Santos Ribeiro, a obra do canal foi iniciada em 2010, por meio de convênio entre a Prefeitura de Itabuna e o Ministério das Cidades, mas estava paralisada desde 2017. O serviço está orçado em R$595.315,66

O engenheiro destacou que com a conclusão do serviço, o prefeito Augusto Castro (PSD) atende a um dos mais antigos anseios da comunidade do São Pedro, que sofre inúmeros transtornos que o canal a céu aberto tem provocado, principalmente em períodos chuvosos e em tempos de estiagem.