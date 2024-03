Prefeito Augusto Castro autoriza a requalificação da Praça do Trabalho, no Pontalzinho

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), vai assinar a ordem de serviço para autorizar as obras de requalificação da Praça do Trabalho, no Pontalzinho, logo mais às 17 horas, cuja licitação teve como ganhadora a empresa Baleeiro Construtora através do Processo Administrativo nº 117.478/2023.

A praça atual terá sua estrutura demolida, já que vai ganhar novo piso em concreto armado, além de piso tátil e rampas de acessibilidade, além de um novo projeto. Terá ainda, área de lazer em piso de alta resistência, além de bicicletário e playground.

As obras vão contemplar ainda a reconstrução dos canteiros de árvores e novo paisagismo e a execução de iluminação em LED com cabeamento embutido no solo, em substituição à fiação aérea existente na praça.

O projeto de reforma neste pacote prevê ainda a requalificação das praças da Piedade, no Califórnia, Antoninho Queiroz, no Fátima, Capuchinhos, no Conceição. Todas as obras já foram iniciadas depois de autorizadas pelo prefeito Augusto Castro (PSD).