Prefeito Augusto Castro autoriza pagamentos de salários antes do dia 30

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, autorizou as secretarias da Fazenda e de Gestão e Inovação, a realizar o pagamento da folha salarial dos servidores municipais, referentes ao mês de maio, amanhã, sexta-feira, dia 28.

Segundo o secretário da Fazenda, Davi Freitas Dantas Dultra, cerca de quase 6 mil servidores movimentarão quase R$ 20 milhões injetados na economia local, através da liberação dos pagamentos salariais.

O secretário destaca que o compromisso do pagamento em dia reflete a preocupação da atual administração em valorizar os servidores para que se sintam estimulados e desenvolva suas atividades com satisfação.

“Hoje, estamos trabalhando com uma administração austera, pautada no compromisso do prefeito Augusto Castro em honrar ao que foi planejado, reforçando o compromisso com o servidor”, disse o secretário Davi Dultra.

Para o secretário de Gestão e Inovação José Alberto de Lima Filho, um outro aspecto importante dessa austeridade é a preocupação do prefeito em proceder esses pagamentos no mesmo dia. “Os servidores de todas as secretarias recebem indistintamente, na mesma data”.

A previsão inicial era a de que os salários fossem pagos no dia 31, mas o planejamento e uma gestão eficiente de pessoal permitiram que a data fosse adiantada para amanhã, dia 28, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid 19.