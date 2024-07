Prefeito Augusto Castro diz que Itabuna não vai retroceder

Na manhã de hoje, dia 3, em discurso durante a inauguração das novas instalações do Escritório de Atendimento ao Público da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), foi enfático ao afirmar que a cidade não pode retroceder.

“Itabuna tem hoje outro pensamento da política. A cidade não quer regredir, nós não vamos voltar ao passado. É por isso, que construímos uma aliança com um conjunto de 12 partidos políticos para que o município continue seguindo em frente, no rumo do desenvolvimento”, disse o prefeito Augusto Castro.

Ainda em sua fala, o Chefe do Executivo itabunense citou as parcerias e o bom relacionamento de sua administração com os governos Federal e Estadual. “O nosso governo joga entrosado com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e com o presidente Lula (PT). Isto possibilita a conquista de grandes obras e investimentos para a cidade”, afirmou.

“Mesmo enfrentando uma pandemia e duas enchentes, somos o governo que mais realizou obras e investimentos na cidade em menos de quatro anos”, lembrou Castro. Em seguida, o prefeito convidou os presentes para receberem o governador Jerônimo Rodrigues, na sexta-feira, dia 5.

Na visita, o Chefe do Executivo baiano vai assinar diversas ordens de serviço para o início de obras da duplicação na BR-415, entre Posto Cachoeira/Cidadelle e orla da Rua do Prado/Real Ville, no Mutucugê (1ª ponte BA-649). Também fará a entrega de 80 unidades habitacionais para atingidos pela enchente de 2021 e uma visita as obras do Hospital de Base, que passa por ampliação, com investimentos da ordem de quase R$ 100 milhões.

“São obras e ações como essas que mudam a realidade da cidade e proporcionam melhoria na vida das pessoas. Nossa gente sabe reconhecer o valor de quem trabalha pelo bem comum e pelo município. Preparamos Itabuna para dar um salto de desenvolvimento. É por tudo isso, que não vamos voltar ao passado, não vamos retroceder”, ressaltou o prefeito Augusto Castro.